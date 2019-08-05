Суд обязал частную компанию вернуть деньги за неработающие спутники

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с частной российской космической компании "Даурия Аэроспейс" всех 274 млн рублей, ранее переданных ей Роскосмосом на изготовление двух малых спутников "МКА-Н", которые не заработали после выхода на орбиту.

"Иск удовлетворить полностью", - указано в картотеке дел на сайте арбитража. При этом судебный акт принят в закрытом режиме, поэтому не содержит подробностей. Ранее по просьбе Роскосмоса делу присвоен гриф "секретно".

В компании "Даурия" отказались от комментариев до обсуждения вынесенного судом решения с юристами.

Как сообщалось, Роскосмос в конце 2018 года через суд потребовал с компании вернуть все переданные по контракту средства, а сам контракт разорвать.

Договор на изготовление космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "МКА-Н" был заключен в 2012 году. Это был первый случай, когда Роскосмос заказал спутники частному производителю. Однако после выведения на орбиту в 2017 году оба спутника не заработали. "Даурия" считает, что причиной неудачи послужила нештатная ситуация с блоком выведения "Фрегат". В Роскосмосе это утверждение отвергают.