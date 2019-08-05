Температура в Подмосковье ночью опускалась ниже нуля

"В ночь на 5 августа за счет прояснений в облаках температура воздуха в столичном регионе понизилась местами до рекордных значений. Так, в Черустях, на востоке Подмосковья минимум температуры воздуха составил плюс 1,9 градуса, а в травостое было минус 2 градуса. Таким образом, для этого района был установлен новый рекорд минимальной температуры. До этого он принадлежал 2001 и 2002 годам и составлял плюс 4,9 градуса", — говорится в сообщении.