Замгендиректора "Аэрофлота" Зингман покинул компанию, сообщил источник

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

"Зингман действительно покинул компанию. Он являлся заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году", - сказал источник.

Источник добавил, что уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности - нормальное явление.