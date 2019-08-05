Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T13:06Z
https://ria.ru/20190805/1557175502.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155306/20/1553062043_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f389acd1a5a2c6700724314541547b4f.jpg
РИА Новости

Замгендиректора "Аэрофлота" Зингман покинул компанию, сообщил источник

Вчера, 13:06
1307
Вадим Зингман
Вадим Зингман
Вадим Зингман. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
"Зингман действительно покинул компанию. Он являлся заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году", - сказал источник.
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
Вчера, 00:24
"Аэрофлот" 5 и 6 августа отменит рейсы в Лондон из-за забастовки в Хитроу
Источник добавил, что уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности - нормальное явление.
"Аналогичные решения для себя ранее принимали Каллегари (Джорджио, замгендиректор - ред.), Курмашов (Шамиль, замгендиректор - ред.) и Сапрыкин (Дмитрий, замгендиректор - ред.), и кадровые перестановки не отражались на устойчивом развитии "Аэрофлота", - отметил он.
830003
Обсудить 2
Вадим ЗингманАэрофлотЭкономика
Рекомендуем
Вадим Зингман
"Аэрофлот" подтвердил, что замгендиректора Зингман покинул компанию
РИА
Новости
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Компания в ХМАО после отказа в признании "ЮТэйр" банкротом подала новый иск
Лента
новостей
Производство плавленого сыра
Valio вернула лидерство в продаже плавленных сыров в России
Российские рубли
Эксперты выяснили, специалисты каких профессий получают от ста тысяч рублей
Стенд банка Открытие
Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка
Стенд банка Открытие
Роскомнадзор потребовал от "Открытия" объяснить утечку данных клиентов
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк запустил оплату товаров по QR-коду через мобильное приложение
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар, где идут бои с мятежниками
Сирийская армия возобновила боевые действия в Идлибе
Жители Москвы, одетые в теплые пальто, на Васильевском спуске. 5 августа 2019
Температура в Подмосковье ночью опускалась ниже нуля
Китайские юани
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров рассказал о значении первого Каспийского экономического форума
Космический аппарат МКА-Н
Суд обязал частную компанию вернуть деньги за неработающие спутники
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Лента новостейМолния