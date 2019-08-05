Замгендиректора "Аэрофлота" Зингман покинул компанию, сообщил источник

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
"Зингман действительно покинул компанию. Он являлся заместителем генерального директора с момента прихода новой управленческой команды в 2009 году", - сказал источник.
Источник добавил, что уход топ-менеджера после столь продолжительного периода работы в этой должности - нормальное явление.
"Аналогичные решения для себя ранее принимали Каллегари (Джорджио, замгендиректор - ред.), Курмашов (Шамиль, замгендиректор - ред.) и Сапрыкин (Дмитрий, замгендиректор - ред.), и кадровые перестановки не отражались на устойчивом развитии "Аэрофлота", - отметил он.