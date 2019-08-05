В ГД выступили против идеи ограничить выдачу кредитов молодым россиянам

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самый молодой депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) высказался против инициативы об ограничении выдачи кредитов россиянам младше 25 лет.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

"Огромное число ребят и девушек берут кредиты на покупку ноутбуков, компьютеров, современных смартфонов, которые нужны в образовательной деятельности. Огромное количество образовательных программ существует именно для компьютеров, для подготовки презентаций, проектов. И было бы глупо, мне кажется, запрещать, не давать им такую возможность. Вообще, я против любых запретов, особенно что касается выдачи кредитов", - сказал Власов РИА Новости.

Двадцатичетырехлетний парламентарий добавил, что молодым семейным парам, купившим жилье в ипотеку, нередко приходится брать кредит на приобретение мебели и бытовой техники. А молодым родителям, отметил Власов, часто нужны кредиты на обустройство детской.

"Поэтому, мне кажется, было бы неправильно ограничивать молодежь, учитывая, что сейчас достаточно много программ, где есть льготный период, когда не начисляются проценты по кредиту, что-то можно приобретать в рассрочку", - сказал парламентарий.