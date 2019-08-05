В России предложили создать цифровые профили водителей такси

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Общественной палате предлагают создать цифровые профили водителей такси, чтобы пассажиры могли оценивать свои риски, сообщила РИА Новости член ОП Елена Сутормина.

"Согласно последним аналитическим данным, легально в России работает порядка 700 тысяч водителей, в то время как в теневом секторе сегодня работает свыше миллиона человек, которые занимаются нелегальным извозом. И в этом смысле нас крайне заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта", — сказала она.

Согласно данным правительства Москвы за январь 2019 года, более 40 процентов водителей легального такси в мегаполисе составляют иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ.

"При этом водительские удостоверения граждан СНГ невозможно проверить. Все это приводит к падению безопасности и качества услуги, к росту количества ДТП с участием такси", — отметила Сутормина.

Она привела статистику, согласно которой в 2019 году количество ДТП с участием такси выросло на 25 процентов и на 15 процентов увеличилось число погибших.