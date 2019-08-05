Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T13:00Z
https://ria.ru/20190805/1557175350.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152596/40/1525964002_0:138:3154:1912_1036x0_80_0_0_d92c364cb4873ee732419deb0df0e2d9.jpg
РИА Новости

В России предложили создать цифровые профили водителей такси

Вчера, 13:00
674
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Общественной палате предлагают создать цифровые профили водителей такси, чтобы пассажиры могли оценивать свои риски, сообщила РИА Новости член ОП Елена Сутормина.
"Согласно последним аналитическим данным, легально в России работает порядка 700 тысяч водителей, в то время как в теневом секторе сегодня работает свыше миллиона человек, которые занимаются нелегальным извозом. И в этом смысле нас крайне заботит безопасность граждан, которые пользуются этим видом транспорта", — сказала она.
Согласно данным правительства Москвы за январь 2019 года, более 40 процентов водителей легального такси в мегаполисе составляют иностранные граждане, преимущественно из стран СНГ.
"При этом водительские удостоверения граждан СНГ невозможно проверить. Все это приводит к падению безопасности и качества услуги, к росту количества ДТП с участием такси", — отметила Сутормина.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
14 мая, 15:00
Турчак рассказал о преимуществах использования цифрового профиля
Она привела статистику, согласно которой в 2019 году количество ДТП с участием такси выросло на 25 процентов и на 15 процентов увеличилось число погибших.
"Инициативу о создании системы цифровых профилей водителей такси мы будем обсуждать уже в августе на VII Международном Евразийском форуме "ТАКСИ", в работе которого примут участие представители профильных органов государственной власти, крупных игроков рынка, агрегаторов, а также профсоюзов и общественных организаций", — заключила член ОП.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече руководителей кредитных организаций с руководством Банка России. 31 января 2019
31 января, 14:53
Набиуллина назвала риски создания единого зарплатного реестра
21711210
Обсудить 6
Елена СуторминаОбщественная палата РФОбщество
Рекомендуем
Карты национальной платежной системы Мир
СМИ: в России может появиться новый способ получения зарплат
РИА
Новости
Жители Москвы, одетые в теплые пальто, на Васильевском спуске. 5 августа 2019
Температура в Подмосковье ночью опускалась ниже нуля
На приеме у врача
Эксперты выяснили, как смертность от онкозаболеваний влияет на экономику
ВНИИ труда прокомментировал сообщения об "отмирании" ряда профессий
Лента
новостей
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет заметили вблизи российской базы в Сирии
Программирование
За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей
Писатель Борис Акунин
В Крыму ответили на слова Акунина о "странности" референдума 2014 года
Опасный человек
Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Танк иранской команды задымился во время соревнований
Танк иранских военных задымился на Армейских играх
Польская полиция
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Лента новостейМолния