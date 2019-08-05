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РИА Новости

В Бразилии наркоторговец пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись дочерью

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль в Бразилии
Полицейский автомобиль в Бразилии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полицейский автомобиль в Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главарь банды наркоторговцев, отбывающий многолетний срок в тюрьме Рио-де-Жанейро, пытался бежать, переодевшись в свою 19-летнюю дочь, сообщает портал Globo со ссылкой на местное управление пенитенциарных учреждений.
Как сообщается, 42-летний гангстер Клаувино да Силва, осужденный на 73 года тюремного заключения, предпринял дерзкую попытку побега в минувшую субботу, когда принимал визитеров, среди которых была его дочь.
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архивное фото
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Для перевоплощения да Силва использовал парик, латексную маску и женскую кофточку, украшенную рисунками розовых пончиков. Охрана сумела перехватить преступника на выходе из тюрьмы "Жерисино", заметив подозрительные признаки в его поведении.
На видеокадрах, размещенных на сайте портала, видно, как задержанный буквально разоблачается перед камерой – сначала он снимает парик, затем маску и наконец кофточку.
Полиция ведет расследование попытки побега. Предполагается, что необходимые аксессуары в тюрьму пронесла беременная посетительница да Силвы, которую не обыскивали сотрудники охраны.
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