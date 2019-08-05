Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T12:58Z
https://ria.ru/20190805/1557175246.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:6:1300:737_1036x0_80_0_0_de1e357eb6fd34e2f6bde25272a755eb.jpg
РИА Новости

В Москве хотят использовать для сбора подписей портал госуслуг

Вчера, 12:58
207
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Избиратели в будущем могут получить возможность оставить свою подпись в поддержку кандидата на выборах в Москве с помощью портала госуслуг, это позволит избежать обмана и ошибок со стороны сборщиков подписей и уйти от дополнительных проверок, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Он напомнил, что Мосгоризбирком планирует после выборов проанализировать существующий порядок сбора подписей за выдвижение кандидатов и сформировать свои предложения по изменениям.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
"Возможно различные варианты совмещать, и существующий порядок сбора подписей, и новые предложения рассмотреть. Просто существующий порядок показывает, что, к сожалению, недобросовестные сборщики рисуют эти подписи", - сказал Горбунов.
Он отметил, что сейчас специалисты обсуждают возможность использования портала госуслуг для того, чтобы собирать подписи за выдвижение кандидатов на выборах. Он добавил, что сейчас с помощью портала избиратели могут записаться на конкретный участок, куда они хотят прийти голосовать.
Московская городская избирательная комиссия
30 июля, 18:57
Глава МГИК предложил кандидатам сдавать списки в электронном виде
"Можно форму разработать: "Я такой-то такой-то ставлю свою подпись в поддержку кандидата по такому-то округу". И (избиратель) все свои данные там указывает и подписывает. А личность на портале госуслуг, те, кто имеют личный кабинет, они уже идентифицированы, то есть не обманешь. За него никто не поставит свою подпись. И мы сразу освобождаем всех от проверки: и комиссии, и МВД. Тем более что на портале госуслуг сразу проверяется, является ли он избирателем этого округа или нет", - сказал Горбунов.
Он также отметил, что кроме того, есть идея предложить избирателям самим приходить в территориальные избирательные комиссии и там ставить подпись за кандидата этого округа.
"Человек, если хочет, может прийти туда и поставить свою подпись за того кандидата, который баллотируется в этом округе. Зато все прозрачно. Если эта подпись ставится в присутствии члена комиссии, то ее и перепроверять не надо, потому что член комиссии и паспорт проверит, и так далее", - сказал Горбунов.
Председатель Мосгоризбиркома отметил, что также можно будет обсудить предложение дать людям, лежащим в больнице, возможность заверять свою подпись за кандидата у нотариуса или у главного врача больницы.
Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
11 июля, 13:54
Эксперт: электронное голосование привлечет внимание молодежи к выборам
"Например, лежит человек в больнице и хочет кого-то из кандидатов поддержать. Это я условно сказал, что может быть подпись нотариально заверенная, но можно было бы и дать право заверять главврачам, если в больнице человек лежит, он же не может никуда пойти. А так он мог бы заверить у главврача, что он подписывается под таким-то кандидатом", - сказал Горбунов.
Ранее Горбунов сообщал, что в этом году при сборе подписей было множество нарушений: при проверке подписей у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были обнаружены 339 подписей уже умерших людей. Также у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
1200010
Обсудить 1
МосгоризбиркомМосковская городская думаПолитика
Рекомендуем
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 1 августа 2019
В Москве могут появиться новые правила сбора подписей для участия в выборах
РИА
Новости
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Более шести тысяч наблюдателей от ОП будут работать на выборах в Мосгордуму
Стенд банка Открытие
Роскомнадзор потребовал от "Открытия" объяснить утечку данных клиентов
Здание Мосгоризбиркома
На участие в электронном голосовании в Москве поступило более 600 заявок
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Перспектив вступления ДВЗЯИ в силу нет, заявил Рябков
Трубы ТЭЦ-5 в городе Омске
"Кому нужен чистый воздух в тюрьме": как бизнес будет следить за экологией
Владимир Бурматов
В горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы", заявил депутат
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Саперы из Москвы разминируют склад под Ачинском, на котором произошел пожар
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Ассоциация юристов России прокомментировала провокации перед выборами в МГД
Такси
В России предложили создать цифровые профили водителей такси
Василий Власов
В ГД выступили против идеи ограничить выдачу кредитов молодым россиянам
Даниил Конон, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, на заседании Пресненского суда города Москвы
По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали восьмого обвиняемого
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Программирование
За взлом электронного голосования в Москве пообещали два миллиона рублей
Ноутбук
Хабаровчанина будут судить за незаконную "прокачку" персонажа в онлайн-игре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
09:07В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
09:00Ученые нашли способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах
Лента новостейМолния