В Москве хотят использовать для сбора подписей портал госуслуг

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Избиратели в будущем могут получить возможность оставить свою подпись в поддержку кандидата на выборах в Москве с помощью портала госуслуг, это позволит избежать обмана и ошибок со стороны сборщиков подписей и уйти от дополнительных проверок, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Он напомнил, что Мосгоризбирком планирует после выборов проанализировать существующий порядок сбора подписей за выдвижение кандидатов и сформировать свои предложения по изменениям.

"Возможно различные варианты совмещать, и существующий порядок сбора подписей, и новые предложения рассмотреть. Просто существующий порядок показывает, что, к сожалению, недобросовестные сборщики рисуют эти подписи", - сказал Горбунов.

Он отметил, что сейчас специалисты обсуждают возможность использования портала госуслуг для того, чтобы собирать подписи за выдвижение кандидатов на выборах. Он добавил, что сейчас с помощью портала избиратели могут записаться на конкретный участок, куда они хотят прийти голосовать.

"Можно форму разработать: "Я такой-то такой-то ставлю свою подпись в поддержку кандидата по такому-то округу". И (избиратель) все свои данные там указывает и подписывает. А личность на портале госуслуг, те, кто имеют личный кабинет, они уже идентифицированы, то есть не обманешь. За него никто не поставит свою подпись. И мы сразу освобождаем всех от проверки: и комиссии, и МВД. Тем более что на портале госуслуг сразу проверяется, является ли он избирателем этого округа или нет", - сказал Горбунов.

Он также отметил, что кроме того, есть идея предложить избирателям самим приходить в территориальные избирательные комиссии и там ставить подпись за кандидата этого округа.

"Человек, если хочет, может прийти туда и поставить свою подпись за того кандидата, который баллотируется в этом округе. Зато все прозрачно. Если эта подпись ставится в присутствии члена комиссии, то ее и перепроверять не надо, потому что член комиссии и паспорт проверит, и так далее", - сказал Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома отметил, что также можно будет обсудить предложение дать людям, лежащим в больнице, возможность заверять свою подпись за кандидата у нотариуса или у главного врача больницы.

"Например, лежит человек в больнице и хочет кого-то из кандидатов поддержать. Это я условно сказал, что может быть подпись нотариально заверенная, но можно было бы и дать право заверять главврачам, если в больнице человек лежит, он же не может никуда пойти. А так он мог бы заверить у главврача, что он подписывается под таким-то кандидатом", - сказал Горбунов.

Ранее Горбунов сообщал, что в этом году при сборе подписей было множество нарушений: при проверке подписей у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы были обнаружены 339 подписей уже умерших людей. Также у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.