Роскомнадзор потребовал от "Открытия" объяснить утечку данных клиентов

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие", говорится в сообщении ведомства.

"В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося", - говорится в сообщении Роскомнадзора.