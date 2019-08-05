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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от "Открытия" объяснить утечку данных клиентов

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие"
Стенд банка Открытие
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд банка "Открытие". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие", говорится в сообщении ведомства.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что в сеть "утекла" база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка.
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18 июля, 12:13
Роскомнадзор не получал жалоб на утечку данных в приложении FaceApp
"В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Открытие (банк)РоскомнадзорВ мире
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