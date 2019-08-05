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РИА Новости

Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов

Вчера, 12:48
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonУчастники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга задержала 82 человека в ходе протестов в понедельник, сообщает газета South China Morning Post.
"С начала протестов 9 июня полиция 1000 раз применяла слезоточивый газ и задержала 500 человек, из них 82 были задержаны сегодня", - приводит издание слова представителя полиции на пресс-конференции.
Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса. К ней уже присоединились авиадиспетчеры и представители индустрии кино и искусства.
Ранее полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые окружили здание одного из полицейских участков и бросали камни в сотрудников полиции. В настоящее время демонстрации и столкновения продолжаются по всему городу, тысячи демонстрантов оккупировали дороги и мосты, блокируя движение для автотранспорта.
В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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