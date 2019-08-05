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РИА Новости

Число жертв селя в центральном Китае выросло до 12 человек

Вчера, 12:44
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Число жертв схода горного потока в провинции Хубэй в центральной части Китая выросло до 12 человек, один человек числится пропавшим без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех пропавших.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в туристической зоне в ущелье Доби. По состоянию на данный момент, 61 человек был спасен, 12 погибли, еще с одним потеряна связь.
Сообщается, что личности жертв предварительно уже установлены, поисково-спасательные работы продолжаются.
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