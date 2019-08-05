В Адыгее память Вилли Токарева увековечат мемориальной доской на храме

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Память певца и композитора Вилли Токарева на его малой родине в Адыгее увековечат березами и доской на храме, расположенном в здании бывшей школы, где учился артист, рассказал РИА Новости глава Заревского сельского поселения Шовгеновского района республики Анатолий Синяков.

Ранее стало известно, что российский певец и композитор Вилли Токарев скончался в Москве на 85-м году жизни, он этом сообщил РИА Новости его сын. Родиной артиста является хутор Чернышев Шовгеновского района Адыгеи.

"Он, когда был у нас в 2012 году, поехал в то место, где он учился, в ту школу. Решили в том месте посадить несколько березок и доску памятную сделать о том, что здесь учился Вилли Токарев. Это в хуторе Чернышев, где была раньше школа. На сегодняшний день там храм. Там и сделаем (памятную доску на храме)… Березки еще захотели люди посадить там", - сообщил агентству Синяков.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) - один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.