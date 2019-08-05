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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии завели уголовное дело по факту узурпации власти в июне 2019 года

Вчера, 12:43
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© AP Photo / Vadim GhirdaЛистовка с призывом не голосовать за олигархов накануне парламентских выборов в Молдавии
Листовка с призывом не голосовать за олигархов накануне парламентских выборов в Молдавии
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 5 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии завела в понедельник уголовное дело по факту узурпации власти в стране бывшими властями в июне этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
"По приказу генерального прокурора Дмитрия Робу сегодня было возбуждено уголовное дело по факту узурпации государственной власти в период с 7 по 14 июня 2019 года бывшим правительством Республики Молдова", - говорится в сообщении.
Следствием будет заниматься группа уголовного преследования, состоящая из прокуроров и следственных органов из различных подразделений правоохранительных органов.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
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Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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