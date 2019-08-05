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РИА Новости

Официальный курс евро вырос на 66 копеек

Вчера, 12:43
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© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийский рубли и евро
Российский рубли и евро
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный курс евро вырос до 72,37 рубля, следует из данных Банка России.
При этом курс доллара повысился на 41,23 копейки — до 65,05 рубля.
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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по состоянию на вторник выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 52,63 копейки — до 68,348 рубля.
Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро: на прошлой неделе американская валюта впервые с 7 июня поднялась выше 65 рублей, а европейская превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня.
Как ранее сообщалось, рубль начал снижаться на фоне дешевеющей нефти. Свою роль в усилении доллара сыграло решение Федеральной резервной системы США впервые за десять лет понизить базовую ставку, а также заявление ее главы Джерома Пауэлла о том, что это разовое действие.
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