Официальный курс евро вырос на 66 копеек

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный курс евро вырос до 72,37 рубля, следует из данных Банка России.

При этом курс доллара повысился на 41,23 копейки — до 65,05 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) по состоянию на вторник выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 52,63 копейки — до 68,348 рубля.

Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро: на прошлой неделе американская валюта впервые с 7 июня поднялась выше 65 рублей, а европейская превысила уровень в 72 рубля впервые с 21 июня.