Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за неделю снизилась на 25%

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока снизилась за неделю на 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более одного миллиона гектаров, общая площадь пожара с 30 июля сократилась на 25%", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все природные пожары на особо охраняемых территориях ликвидированы.

По его словам, площадь активного горения на сегодняшний день составляет около 57 тысяч гектаров.

Основные усилия пожарных сосредоточены в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии.