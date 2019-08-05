Шнуров написал стихотворение в память о Вилли Токареве

Лидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение музыканту Вилли Токареву, который умер накануне.

Шнуров с ностальгией рассказал про свои студенческие посиделки у подъезда и вспомнил, как песни исполнителя слушали на аудиокассетах, которые затем приходилось перематывать вручную.

"Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем", — написал Шнуров в Instagram

В конце стихотворения музыкант процитировал песню Токарева "Небоскребы, небоскребы".

Вилли Токарев (полное имя Вилен) — один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.