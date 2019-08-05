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РИА Новости

Шнуров написал стихотворение в память о Вилли Токареве

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение музыканту Вилли Токареву, который умер накануне.
Шнуров с ностальгией рассказал про свои студенческие посиделки у подъезда и вспомнил, как песни исполнителя слушали на аудиокассетах, которые затем приходилось перематывать вручную.
"Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем", — написал Шнуров в Instagram
В конце стихотворения музыкант процитировал песню Токарева "Небоскребы, небоскребы".
Вилли Токарев (полное имя Вилен) — один из самых популярных шансонье в СССР, исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е годы вернулся в Россию.
В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил". Всего Токарев записал около 50 альбомов.
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