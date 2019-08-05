В Карелии медведи выходят к людям в поисках еды

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бурые медведи не могут найти достаточного пропитания в лесах, поэтому животные все чаще выходят в населенные пункты, представляя серьезную опасность для человека, об этом рассказал РИА Новости заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Павел Николаевский.

Сообщения о том, что жители карельского Беломорска напуганы появлением медведя в городе, появились на прошлой неделе. Местная жительница написала в одной из групп в соцсети "ВКонтакте", что опасного зверя видели у магазина, возле завода на набережной и в порту. Днем ранее в этой же группе было опубликовано видео с разгуливающим по набережной медведем.

"Вы видите, какая погода? Вторую неделю идут дожди. Ягод не было, ягода не поспела. Уже второй год подряд у нас получается так, что нет кормовой базы для медведя. Ни ягод нет, ничего нет. Из-за этого тяжело ему, и приходится выходить в город. По помойкам ходит, ищет пищу. Мы стараемся, работаем с охотпользователями на территориях, с которых эти медведи выходят, чтобы они прикармливали для того, чтобы оттащить зверя от города. В случае, если возникает угроза жизни людей, то мы уже проводим мероприятия на регулирование и подключаем полицию", - сказал РИА Новости Николаевский.

Как отметил замминистра, в этом году количество обращений граждан пока что не превысило данные прошлого лета.

"До 25 июля было 14 обращений граждан, в том году было 25 обращений по республике Карелия. Было выдано семь распоряжений на регулирование численности бурого медведя. Одна особь уже добыта. Это был медведь, который вышел в населенный пункт и оказывал какую-то угрозу населению", - сказал Николаевский.