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РИА Новости

В Карелии медведи выходят к людям в поисках еды

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Наталья ПарамоноваМедвежата
Медвежата
© РИА Новости / Наталья Парамонова
Медвежата. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бурые медведи не могут найти достаточного пропитания в лесах, поэтому животные все чаще выходят в населенные пункты, представляя серьезную опасность для человека, об этом рассказал РИА Новости заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Павел Николаевский.
Сообщения о том, что жители карельского Беломорска напуганы появлением медведя в городе, появились на прошлой неделе. Местная жительница написала в одной из групп в соцсети "ВКонтакте", что опасного зверя видели у магазина, возле завода на набережной и в порту. Днем ранее в этой же группе было опубликовано видео с разгуливающим по набережной медведем.
"Вы видите, какая погода? Вторую неделю идут дожди. Ягод не было, ягода не поспела. Уже второй год подряд у нас получается так, что нет кормовой базы для медведя. Ни ягод нет, ничего нет. Из-за этого тяжело ему, и приходится выходить в город. По помойкам ходит, ищет пищу. Мы стараемся, работаем с охотпользователями на территориях, с которых эти медведи выходят, чтобы они прикармливали для того, чтобы оттащить зверя от города. В случае, если возникает угроза жизни людей, то мы уже проводим мероприятия на регулирование и подключаем полицию", - сказал РИА Новости Николаевский.
Как отметил замминистра, в этом году количество обращений граждан пока что не превысило данные прошлого лета.
Бурый медведь
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"До 25 июля было 14 обращений граждан, в том году было 25 обращений по республике Карелия. Было выдано семь распоряжений на регулирование численности бурого медведя. Одна особь уже добыта. Это был медведь, который вышел в населенный пункт и оказывал какую-то угрозу населению", - сказал Николаевский.
Сегодня в Беломорске заместитель главы администрации проводит оперативное совещание, направленное на обеспечение безопасности жителей во время участившихся случаев выхода медведя в город. По итогам совещания будет определен ряд профилактических мероприятий, сообщил РИА Новости представитель администрации.
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