В Киргизии нашли тело пропавшего российского альпиниста

БИШКЕК, 5 авг - РИА Новости. В Киргизии нашли тело российского альпиниста, который ранее пропал в горах республики, сообщили в МЧС страны.

По данным агентства, 27 июля 45-летний россиянин спускался с пика Ленина (7134 метра) и на высоте примерно 5000 метров связался с турфирмой "Горы Азии". После этого на связь он больше не выходил.