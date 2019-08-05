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РИА Новости

Россия не будет участвовать в гонке вооружений в Азии, заявил Рябков

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не будет ввязываться в гонку вооружений в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается гонки вооружений в Северо-Восточной Азии, мы не будем участвовать в этой гонке вооружений", - сказал Рябков на брифинге.
"Если и когда вопрос ответных действий с нашей стороны станет актуальным, вновь подчеркиваю, что сейчас действует мораторий, но если и когда что-то другое станет актуальным, то наш ответ будет сугубо пропорциональным, оборонительным, не провоцирующим никого, но надежно обеспечивающим интересы нашей безопасности", - добавил высокопоставленный дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 11:55
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МИД РФСергей РябковРоссияВ мире
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