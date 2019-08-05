Россия не будет участвовать в гонке вооружений в Азии, заявил Рябков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не будет ввязываться в гонку вооружений в Северо-Восточной Азии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается гонки вооружений в Северо-Восточной Азии, мы не будем участвовать в этой гонке вооружений", - сказал Рябков на брифинге.
"Если и когда вопрос ответных действий с нашей стороны станет актуальным, вновь подчеркиваю, что сейчас действует мораторий, но если и когда что-то другое станет актуальным, то наш ответ будет сугубо пропорциональным, оборонительным, не провоцирующим никого, но надежно обеспечивающим интересы нашей безопасности", - добавил высокопоставленный дипломат.