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РИА Новости
Культура

"Уровень - Богиня": Знаменитости сходили на шоу Дженнифер Лопес

Вчера, 13:17
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАмериканская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена"
Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе ВТБ Арена
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Концерт поп-певицы и актрисы Дженнифер Лопес It`s My Party в честь 50-летия исполнительницы прошел в Москве четвертого августа. Посмотреть и послушать суперзвезду пришли тысячи поклонников, включая звезд российского шоу-бизнеса.

Ольга Серябкина (MOLLY)

© Фото : Instagram аккаунт певицы Ольги СерябкинойВыступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной
© Фото : Instagram аккаунт певицы Ольги Серябкиной
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной

Ольга Бузова: "Ну вот, мы и встретились. Дженнифер Лопес – ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика. Я довольна".

Валерия и Иосиф Пригожин

© Фото : @prigozhin_iosif/@singer_valeriyaВыступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии
© Фото : @prigozhin_iosif/@singer_valeriya
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии

Елена Летучая: "Дженнифер Лопес - уровень Богиня. Это было шедеврально! Она покорила мое сердце!"

После концерта певица в Инстаграме поблагодарила всех зрителей, которые пришли на ее шоу в Москве.
Пользователи еще раз выразили свое восхищение в комментариях под ее постом: "Мы тебя тоже очень любим", "Добро пожаловать в Москву!", "Шикарная! Спасибо за сумасшедший вечер".
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на ABC's Good Morning America. 20 июня 2014 года
4 августа, 08:00
Дженнифер Лопес — огонь! Путь из криминального Бронкса к американской мечте
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесДженнифер ЛопесМосква
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