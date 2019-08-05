"Уровень - Богиня": Знаменитости сходили на шоу Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена"

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Концерт поп-певицы и актрисы Дженнифер Лопес It`s My Party в честь 50-летия исполнительницы прошел в Москве четвертого августа. Посмотреть и послушать суперзвезду пришли тысячи поклонников, включая звезд российского шоу-бизнеса.

Ольга Серябкина (MOLLY)

© Фото : Instagram аккаунт певицы Ольги Серябкиной Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной © Фото : Instagram аккаунт певицы Ольги Серябкиной Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной

Ольга Бузова: "Ну вот, мы и встретились. Дженнифер Лопес – ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика. Я довольна".

Валерия и Иосиф Пригожин

© Фото : @prigozhin_iosif/@singer_valeriya Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии © Фото : @prigozhin_iosif/@singer_valeriya Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии

Елена Летучая: "Дженнифер Лопес - уровень Богиня. Это было шедеврально! Она покорила мое сердце!"

После концерта певица в Инстаграме поблагодарила всех зрителей, которые пришли на ее шоу в Москве.