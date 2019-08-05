"Уровень - Богиня": Знаменитости сходили на шоу Дженнифер Лопес

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Концерт поп-певицы и актрисы Дженнифер Лопес It`s My Party в честь 50-летия исполнительницы прошел в Москве четвертого августа. Посмотреть и послушать суперзвезду пришли тысячи поклонников, включая звезд российского шоу-бизнеса.
Ольга Серябкина (MOLLY)
© Фото : Instagram аккаунт певицы Ольги СерябкинойВыступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Ольги Серябкиной
Ольга Бузова: "Ну вот, мы и встретились. Дженнифер Лопес – ведьма. Красивая, сексуальная, невероятная энергетика. Я довольна".
Валерия и Иосиф Пригожин
© Фото : @prigozhin_iosif/@singer_valeriyaВыступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии
Выступление Дженнифер Лопес в Москве в Instagram сториз Иосифа Пригожина и Валерии
Елена Летучая: "Дженнифер Лопес - уровень Богиня. Это было шедеврально! Она покорила мое сердце!"
После концерта певица в Инстаграме поблагодарила всех зрителей, которые пришли на ее шоу в Москве.
Пользователи еще раз выразили свое восхищение в комментариях под ее постом: "Мы тебя тоже очень любим", "Добро пожаловать в Москву!", "Шикарная! Спасибо за сумасшедший вечер".