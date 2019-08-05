В ДНР запустили портал для онлайн-записи на получение российских паспортов

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики с 5 августа могут записаться в электронную очередь в миграционную службу для оформления паспортов РФ или ДНР с помощью портала госуслуг, сообщили в понедельник в пресс-службе госпредприятия "Почта Донбасса".

С 1 июля в самопровозглашенной ДНР заработала электронная очередь в паспортные столы. Запись в нее велась исключительно в единых центрах связи.

"С 5 августа жители ДНР имеют возможность оформить талон в электронную очередь миграционной службы МВД ДНР без посещения отделений связи ГП "Почта Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы "Почты Донбасса".

Отмечается, что получить талон можно через портал госуслуг ДНР при наличии электронно-цифровой подписи.

"Портал госуслуг будет обеспечивать удаленное взаимодействие граждан с государственными и прочими информационными системами. На сегодняшний день доступна только одна услуга — оформление талонов в миграционную службу республики для подачи документов на получение паспортов ДНР и РФ. В дальнейшем, как заверяют разработчики, предполагается расширение спектра предоставляемых услуг", - добавили в пресс-службе предприятия.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. При этом он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.