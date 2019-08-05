Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T12:17Z
https://ria.ru/20190805/1557173282.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/49974/46/499744663_0:96:1024:672_1036x0_80_0_0_b915d64c06435c90be079dd6d8e4ad42.jpg
РИА Новости

В подконтрольной ДНР Горловке из-за непогоды обесточило почти 30 подстанций

Вчера, 12:17
154
© dustpuppyВысоковольтная линия
Высоковольтная линия
© dustpuppy
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Почти 30 трансформаторных подстанций остаются без электричества в результате непогоды в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
В воскресенье в администрации города сообщили, что из-за непогоды в Горловке было обесточено около 80 подстанций.
"На данный момент остаются обесточенными 29 трансформаторных подстанций. В течение дня их работа будет восстановлена, на месте работают аварийные бригады", - сообщил Приходько.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Водопроводный кран
Вчера, 08:41
В подконтрольной Киеву части Донбасса без воды остались 27 тысяч семей
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ЛНР
На КПП "Станица Луганская" обезвредили более 50 взрывоопасных предметов
РИА
Новости
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
В ДНР запустили портал для онлайн-записи на получение российских паспортов
Журналист Александр Дубинский
В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД
Осколки от снарядов в Донбассе
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские военные
В ДНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки
Сотрудники МЧС в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Представители ОБСЕ
В ЛНР назвали угрозу для специалистов на КПП "Станица Луганская" мнимой
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Россия не будет участвовать в гонке вооружений в Азии, заявил Рябков
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
В Тулуне военные химики продезинфицировали социальные объекты
Двойная галактика UGC 2369 в созвездии Овна, похожая на будущий союз Млечного Пути и Туманности Андромеды
Астрономы НАСА получили фотографии "будущей версии" Млечного Пути
Улица Киева
Суд в Киеве рассмотрит иск Компартии по делу о запрете политсилы
Индия. Нью-Дели
В метро Нью-Дели ввели "красный" уровень тревоги по рекомендации спецслужб
Подводная лодка USS Grunion ВМС США, пропавшая в водах Тихого океана во время Второй мировой войны
В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Лента новостейМолния