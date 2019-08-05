В подконтрольной ДНР Горловке из-за непогоды обесточило почти 30 подстанций

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Почти 30 трансформаторных подстанций остаются без электричества в результате непогоды в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.
В воскресенье в администрации города сообщили, что из-за непогоды в Горловке было обесточено около 80 подстанций.
"На данный момент остаются обесточенными 29 трансформаторных подстанций. В течение дня их работа будет восстановлена, на месте работают аварийные бригады", - сообщил Приходько.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.