В Тулуне военные химики продезинфицировали социальные объекты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию территорий социально значимых объектов, которые попали в зону затопления во время второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщает в понедельник ЦВО.

"По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего военными химиками обработано около 6 тысяч квадратных метров территории объектов", - говорится в сообщении.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организуют его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения, уточняет ЦВО.