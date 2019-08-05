В Тулуне военные химики продезинфицировали социальные объекты

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.
С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.
В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.
Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.
В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.
Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.
В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.
Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.