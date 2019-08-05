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РИА Новости

В Тулуне военные химики продезинфицировали социальные объекты

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию территорий социально значимых объектов, которые попали в зону затопления во время второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области, сообщает в понедельник ЦВО.
"По обращению органов власти города Тулун военнослужащие провели дезинфекцию территории школы и детского сада, которые находились в зоне затопления. Всего военными химиками обработано около 6 тысяч квадратных метров территории объектов", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
4 августа, 08:34
В Тулуне началось строительство нового жилья для пострадавших от паводка
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организуют его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения, уточняет ЦВО.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Беспощадная вода: как наводнения парализуют и уничтожают города
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

Таиланд
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

Австралия
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

Пакистан
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

Филиппины
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

Наводнение в Париже
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Олег Смеречинский / Перейти в фотобанк

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

Последствия ливней в Сочи
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
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