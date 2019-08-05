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РИА Новости

Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что он им мешал, остальные причины, приводимые госдепом, являются введением в заблуждение и мифом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы знаем точно, что ДРСМД пошел под нож, потому что он мешал Вашингтону, ни по какой другой причине, других причин просто нет и быть не могло. Все остальное - просто камуфляж, введение в заблуждение, от того что в справке госдепартамента от 30 июля и в январской аналогичной справке через абзац повторяется слово "российский миф". Правда не меняется, и реальность остается такой, какая она есть", - сказал Рябков на брифинге в связи с прекращением действия ДРСМД.
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"Ходжа Насреддин говорил, что, сколько ни говори "халва", во рту слаще не будет. Поэтому от повторения госдепартаментом слова "миф" реальность не изменится", - добавил замглавы МИД.
Он отметил, что Россия продолжит последовательно и твердо следовать тому, что определено президентом Владимиром Путиным, что уже сформулировано. "А это включает как открытость к диалогу, так и решимость надежнейшим образом обеспечить собственную безопасность", - заявил Рябков.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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