Рябков объяснил, почему США вышли из ДРСМД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что он им мешал, остальные причины, приводимые госдепом, являются введением в заблуждение и мифом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы знаем точно, что ДРСМД пошел под нож, потому что он мешал Вашингтону, ни по какой другой причине, других причин просто нет и быть не могло. Все остальное - просто камуфляж, введение в заблуждение, от того что в справке госдепартамента от 30 июля и в январской аналогичной справке через абзац повторяется слово "российский миф". Правда не меняется, и реальность остается такой, какая она есть", - сказал Рябков на брифинге в связи с прекращением действия ДРСМД.

"Ходжа Насреддин говорил, что, сколько ни говори "халва", во рту слаще не будет. Поэтому от повторения госдепартаментом слова "миф" реальность не изменится", - добавил замглавы МИД.

Он отметил, что Россия продолжит последовательно и твердо следовать тому, что определено президентом Владимиром Путиным, что уже сформулировано. "А это включает как открытость к диалогу, так и решимость надежнейшим образом обеспечить собственную безопасность", - заявил Рябков.