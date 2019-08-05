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РИА Новости

Астрономы НАСА получили фотографии "будущей версии" Млечного Пути

Вчера, 12:07
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© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. EvansДвойная галактика UGC 2369 в созвездии Овна, похожая на будущий "союз" Млечного Пути и Туманности Андромеды
Двойная галактика UGC 2369 в созвездии Овна, похожая на будущий союз Млечного Пути и Туманности Андромеды
© Фото : ESA/Hubble & NASA, A. Evans
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии пары галактик в созвездии Овна, готовящихся к слиянию. Схожая судьба ожидает через четыре миллиарда лет Млечный Путь и Туманность Андромеды, сообщает сайт космического телескопа.
Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большая часть которых слишком тусклые, чтобы мы могли их увидеть. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными "следами" чего являются так называемые звездные потоки.
Помимо свиты из множества карликовых галактик, Млечный Путь окружает несколько более крупных объектов, самым большим из которых является галактика М31, или Туманность Андромеды. Она находится на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет от Земли и, как недавно выяснили ученые, постепенно сближается с нашей Галактикой и столкнется с ней в ближайшие 4,5 миллиарда лет.
Астрономы ранее считали, что масса нашей соседки примерно 2-3 раза выше, чем у Млечного Пути, поэтому она одержит победу в этой "войне галактик". Недавно австралийские ученые "взвесили" Туманность Андромеды и обнаружили, что она сопоставима по массе с нашей Галактикой.
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Подобные открытия часто заставляют ученых задумываться о том, какая судьба ожидает Млечный Путь и как будет выглядеть результат его столкновения с ближайшей крупной соседкой. Ответы на подобные вопросы позволяют получить наблюдения за близлежащими галактиками, которые недавно начали сливаться друг с другом или готовятся к этому знаменательному событию.
Яркий пример второго типа объектов – пара спиральных галактик UGC 2369 в созвездии Овна. Они расположены относительно недалеко от нас, в 430 миллионах световых лет от Земли, что позволяет детально наблюдать за происходящим внутри этих скоплений звезд и в их ближайших окрестностях, используя "Хаббл" и мощные наземные телескопы.
Эти галактики, как отмечают ученые, относительно недавно подошли друг к другу на максимально близкое расстояние, при котором процесс слияния еще не начался, однако они уже начали искривляться под действием сил гравитации и обмениваться облаками газа и материи.
В последующие несколько десятков миллионов лет они начнут еще быстрее сближаться друг с другом, что в конечном итоге приведет к рождению новой галактики. Этот процесс, скорее всего, не приведет к столкновениям звезд и каким-то катастрофам, однако он заметно изменит облик этих "звездных мегаполисов" и свойства их окружения.
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В частности, часто подобные слияния приводят к мощным вспышкам звездообразования, которые разогревают все запасы холодного газа в новой галактике и в ее окрестностях и препятствуют их восполнению. В результате этого она начинает медленно умирать, навсегда теряя способность формировать новые светила.
Схожая судьба, по мнению астрономов НАСА, может ожидать и Млечный Путь и Туманность Андромеды – они сольются и превратятся в структуру, которые ученые окрестили "Млекомедой". Как надеются астрофизики, наблюдения за UGC 2369 и другими объектами такого типа помогут им точнее предсказать то, как она будет выглядеть и что ожидает нашу будущую галактику.
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астрофизикагалактикиКосмос - РИА НаукаХабблНАСАРИА Наука
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