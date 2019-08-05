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РИА Новости
Война в Сирии

Турция предупредила о возможности новой гуманитарной катастрофы в Идлибе

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Новая гуманитарная катастрофа в сирийском Идлибе в случае продолжения военных действий может превзойти кризис в этом регионе, который произошел в 2015 году, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В Астане и Сочи мы с РФ и Ираном прилагаем все усилия для сирийского урегулирования. В последнее время (сирийский) режим нарушает перемирие в Идлибе, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это. Я призываю всех поддержать наши усилия в Идлибе, иначе новая гуманитарная трагедия может в разы превзойти кризис 2015 года", - заявил Чавушоглу, выступая в Анкаре на 11-й конференции послов Турции.
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В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.
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