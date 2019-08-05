Турция предупредила о возможности новой гуманитарной катастрофы в Идлибе

АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Новая гуманитарная катастрофа в сирийском Идлибе в случае продолжения военных действий может превзойти кризис в этом регионе, который произошел в 2015 году, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В Астане и Сочи мы с РФ и Ираном прилагаем все усилия для сирийского урегулирования. В последнее время (сирийский) режим нарушает перемирие в Идлибе, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это. Я призываю всех поддержать наши усилия в Идлибе, иначе новая гуманитарная трагедия может в разы превзойти кризис 2015 года", - заявил Чавушоглу, выступая в Анкаре на 11-й конференции послов Турции.