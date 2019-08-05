Эксперты выяснили, как смертность от онкозаболеваний влияет на экономику

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Наибольшие экономические потери от преждевременной смертности из-за онкологических заболеваний в России связаны с заболеваемостью раком легкого у мужчин и раком молочной железы у женщин, сообщила пресс-служба ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Петрова" Минздрава России.

Ведущие российские и международные эксперты – представители ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Петрова" Минздрава России, финского университета Тампере, а также Международного агентства по изучения рака ВОЗ провели исследование по анализу экономических потерь, связанных с преждевременной смертностью от онкологических заболеваний в России. Для оценки экономических потерь использовались данные Росстата о смертности от онкозаболеваний, демографические и социально-экономические показатели, пояснили в пресс-службе.

"В России наибольшие экономические потери были обусловлены преждевременной смертностью от рака легкого среди мужчин (1,2 миллиарда долларов США, 24% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди мужчин) и от рака молочной железы у женщин (0,6 миллиарда долларов США, 20% от всех потерь по причине смертности от онкологических заболеваний среди женщин)", - говорится в сообщении.

В целом ежегодные экономические потери из-за преждевременной смертности от онкологических заболеваний в России составляют около 8 миллиардов долларов в год, что составляет более 0,2% ВВП, уточнили в пресс-службе.