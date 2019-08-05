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РИА Новости

Пакистан ответит на отмену Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир

Вчера, 11:56
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© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Исламабад использует все варианты для ответа на "незаконные действия" властей Индии, отменивших особый статус штата Джамму и Кашмир, заявил МИД Пакистана.
Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.
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Как отмечается в коммюнике, штат Джамму и Кашмир является спорной территорией, что признано международным сообществом.
"Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус… Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам", - заявило внешнеполитическое ведомство Пакистана.
Ранее пакистанская газета News сообщала, что Исламабад обратится в Международный суд ООН в связи с решением Нью-Дели по статусу Кашмира.
В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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