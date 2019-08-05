Пакистан ответит на отмену Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир

"Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус… Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам", - заявило внешнеполитическое ведомство Пакистана.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.