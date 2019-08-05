В Наро-Фоминске проведут первый в России масштабный кулинарный фестиваль

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кулинарный фестиваль "Калейдоскоп еды" пройдет с 17 по 18 августа в Подмосковном Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что это будет первый объединенный фестиваль как для производителей продуктов потребления, так и для предприятий общественного питания. В России подобных фестивалей пока не проводилось", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Посаженникова.

Сам фестиваль пройдет в режиме соревнования, в ходе которого гости смогут увидеть все этапы приготовления блюд.