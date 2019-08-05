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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Наро-Фоминске проведут первый в России масштабный кулинарный фестиваль

Вчера, 11:56
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CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, RussiaНаро-Фоминск
Наро-Фоминск
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, Russia
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Кулинарный фестиваль "Калейдоскоп еды" пройдет с 17 по 18 августа в Подмосковном Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"Уникальность предстоящего мероприятия заключается в том, что это будет первый объединенный фестиваль как для производителей продуктов потребления, так и для предприятий общественного питания. В России подобных фестивалей пока не проводилось", - цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Посаженникова.
Сам фестиваль пройдет в режиме соревнования, в ходе которого гости смогут увидеть все этапы приготовления блюд.
Кроме того, по словам министра, для участников мероприятия появится возможность наладить взаимное сотрудничество. Также планируется создание каталога производителей продуктов питания и предприятий общественного питания на сайте Министерства для торговых компаний России.
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Новости ПодмосковьяВладимир ПосаженниковНаро-Фоминск
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