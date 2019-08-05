Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Крым к 1 августа посетили более четырех миллионов туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Число визитеров, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более четырех миллионов гостей. Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю", - сказал Волченко.

По его словам, также зафиксирован высокий уровень загрузки в отелях и пансионатах.