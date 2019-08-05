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РИА Новости
Туризм

Крым к началу августа посетили более четырех миллионов туристов

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯхты у причала в Ялте
Яхты у причала в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Крым к 1 августа посетили более четырех миллионов туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Число визитеров, которое у нас является основным показателем успешности сезона, продолжает расти. По состоянию на 1 августа у нас уже более четырех миллионов гостей. Сохраняется тенденция прироста в 11% по отношению к прошлому году, который был признан рекордным за всю постсоветскую историю", - сказал Волченко.
По его словам, также зафиксирован высокий уровень загрузки в отелях и пансионатах.
"Заполняемость средств размещения в Крыму сейчас составляет 80%, а в некоторых регионах - более 90%", - сказал министр.
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