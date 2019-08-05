МИД: Россия открыта к договоренностям в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия открыта к дальнейшим возможным договоренностям в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается нас, то мы открыты к возможным дальнейшим договоренностям в этой сфере", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Россия предлагала если не заключить обязывающее соглашение, то, по крайней мере, достичь понимания относительно параллельного российскому моратория на развертывание странами НАТО на своей территории соответствующих средств. "Мы услышали, что это наше предложение не заслуживает доверия", - отметил замглавы МИД.

"В отношении Китайской Народной Республики мы внимательно фиксируем все сигналы, которые поступают из Пекина. Мы обращаем внимание на то, что китайская сторона занимает по данному вопросу вполне определенную позицию. Мы слышали о том, какие предпочтения по данному сюжету излагались в Вашингтоне, но что делать дальше с этими предпочтениями и какое здесь возможно развитие - это вопрос, прежде всего, к Вашингтону, который инициировал эту дискуссию", - подчеркнул Рябков.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.