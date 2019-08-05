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РИА Новости

МИД: Россия открыта к договоренностям в сфере контроля над вооружениями

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия открыта к дальнейшим возможным договоренностям в сфере контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается нас, то мы открыты к возможным дальнейшим договоренностям в этой сфере", - сказал Рябков.
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Он напомнил, что Россия предлагала если не заключить обязывающее соглашение, то, по крайней мере, достичь понимания относительно параллельного российскому моратория на развертывание странами НАТО на своей территории соответствующих средств. "Мы услышали, что это наше предложение не заслуживает доверия", - отметил замглавы МИД.
"В отношении Китайской Народной Республики мы внимательно фиксируем все сигналы, которые поступают из Пекина. Мы обращаем внимание на то, что китайская сторона занимает по данному вопросу вполне определенную позицию. Мы слышали о том, какие предпочтения по данному сюжету излагались в Вашингтоне, но что делать дальше с этими предпочтениями и какое здесь возможно развитие - это вопрос, прежде всего, к Вашингтону, который инициировал эту дискуссию", - подчеркнул Рябков.
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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