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РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка

Вчера, 11:50
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛоготип одного из отделений Бинбанка в Москве
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечка базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка может быть связана с процедурой его присоединения к банку "Открытие", полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные компании DeviceLock, что в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку.
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"Возможно, данная утечка связана с присоединением Бинбанка к банку "Открытие" 1 января 2019 года", - сказал РИА Новости Осадчий. Он предположил, что утечка могла произойти по вине сотрудника Бинбанка на фоне увольнений в связи со слиянием двух кредитных организаций.
Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.
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