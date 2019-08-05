Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Утечка базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка может быть связана с процедурой его присоединения к банку "Открытие", полагает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные компании DeviceLock, что в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку.

"Возможно, данная утечка связана с присоединением Бинбанка к банку "Открытие" 1 января 2019 года", - сказал РИА Новости Осадчий. Он предположил, что утечка могла произойти по вине сотрудника Бинбанка на фоне увольнений в связи со слиянием двух кредитных организаций.