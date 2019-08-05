Сбербанк запустил оплату товаров по QR-коду через мобильное приложение

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Клиенты Сбербанка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение Сбербанка с доступом к камере телефона. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, а до конца августа будет тиражирован на всю страну.

"Клиентам Сбербанка физическим лицам оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга: на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы "Спасибо", - сказано в сообщении банка.

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель отсканирует камерой своего смартфона. Кассиры всю необходимую информацию смогут увидеть в мобильном приложении для юридических лиц.