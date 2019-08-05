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РИА Новости

Сбербанк запустил оплату товаров по QR-коду через мобильное приложение

Вчера, 11:42
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© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Клиенты Сбербанка смогут оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода через мобильное приложение, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Для совершения оплаты нужен только Android- или iOS-смартфон и приложение Сбербанка с доступом к камере телефона. Сервис уже реализован в Краснодарском крае, а до конца августа будет тиражирован на всю страну.
"Клиентам Сбербанка физическим лицам оплата по QR-коду даст возможность совершать безналичные покупки в тех торговых точках, где нет традиционного эквайринга: на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы "Спасибо", - сказано в сообщении банка.
Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель отсканирует камерой своего смартфона. Кассиры всю необходимую информацию смогут увидеть в мобильном приложении для юридических лиц.
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Таким образом, крупнейший банк запустил оплату по QR-коду намного раньше своего "конкурента" на рынке финансовых технологий - ЦБ РФ. Регулятор развивает такой способ оплаты в рамках системы быстрых платежей, с помощью которой россияне уже могут переводить друг другу деньги, зная лишь номер телефона получателя средств. Оплату товаров по QR-коду в рамках системы быстрых платежей в национальном масштабе планируется ввести во втором полугодии.
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