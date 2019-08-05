Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:46Z
https://ria.ru/20190805/1557171569.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152305/20/1523052029_25:0:1221:673_1036x0_80_0_0_b1fb2b4f8f0d2390e2819858fd423e00.jpg
РИА Новости

В контактном зоопарке в Челябинске погибли десять животных

Вчера, 11:42
10674
CC0 / Alexas_Fotos / МышьМышь
Мышь
CC0 / Alexas_Fotos / Мышь
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг — РИА Новости. В контактном зоопарке Челябинска погибли десять животных, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского управления МВД.
В полицию обратилась хозяйка контактного зоопарка, расположенного в парке имени Пушкина. Она заявила, что утром 2 августа обнаружила десять мертвых гусей и грызунов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 "Жестокое обращение с животными".
Источник РИА Новости уточнила, что причину гибели гусей и грызунов установит судебно-ветеринарная экспертиза.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
11 сентября 2018, 16:48
Ослица укусила ребенка в зоопарке под Челябинском
107266513
Обсудить 1
ЧелябинскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
РИА
Новости
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Девочка Аиша из Ингушетии после операции
Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии
ДТП с участие аиста в городе Столин Республики Беларусь. 5 августа 2019
В белорусском Столине произошло ДТП из-за аиста
Лента
новостей
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
В Красноярском крае нашли пропавшего при тушении леса пожарного
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Тушение пожаров
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
На "Сибирских Мальдивах" может появиться смотровая площадка
Пожилая женщина во время объявления голодовки. 1997 год
"Голодал даже депутат". Что происходило в России в августе 1999-го
Владимир Путин, 1999 год
Журналисты поделились воспоминаниями об августе 99-го
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola
В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola из-за гей-пропаганды
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
09:07В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Лента новостейМолния