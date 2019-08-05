В контактном зоопарке в Челябинске погибли десять животных

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг — РИА Новости. В контактном зоопарке Челябинска погибли десять животных, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского управления МВД.
В полицию обратилась хозяйка контактного зоопарка, расположенного в парке имени Пушкина. Она заявила, что утром 2 августа обнаружила десять мертвых гусей и грызунов.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 "Жестокое обращение с животными".
Источник РИА Новости уточнила, что причину гибели гусей и грызунов установит судебно-ветеринарная экспертиза.
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