В контактном зоопарке в Челябинске погибли десять животных

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг — РИА Новости. В контактном зоопарке Челябинска погибли десять животных, сообщили РИА Новости в пресс-центре городского управления МВД.

В полицию обратилась хозяйка контактного зоопарка, расположенного в парке имени Пушкина. Она заявила, что утром 2 августа обнаружила десять мертвых гусей и грызунов.