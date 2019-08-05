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РИА Новости

Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы будем анализировать происходящее на этом азимуте, в этом секторе очень внимательно. И наши ответные шаги будут выстраиваться в режиме парирования угроз, которые гипотетически могут возникнуть для России с разных направлений", - заявил он.
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По словам дипломата, Москва будет принимать решение о месте размещения своих вооружений в зависимости от того, где разместит свои вооружения американская сторона.
"Если развертывание новых американских систем начнется именно в Азии, тогда соответствующие шаги, балансирующие эти действия, будут предприниматься нами в направлении парирования указанных угроз. Но это справедливо и для европейского направления в равной мере", - пояснил Рябков.
Он подчеркнул, что "предвосхищать что-либо сейчас было бы не просто безответственно с точки зрения дальнейшей раскачки всей ситуации в сфере стратегической стабильности и глобальной безопасности, но и безответственно с точки зрения сохранения за нами максимальной свободы маневра в этой сфере".
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"Нам надо вначале понять, что будет происходить на уровне практических дел, а не просто каких-то комментариев, заявлений, сигналов, намеков, обсуждений, спекуляций и так далее", - добавил Рябков.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДСергей РябковРоссияСШАБезопасностьВ мире
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