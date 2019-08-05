СМИ: Пакистан обратится в суд ООН из-за решения Индии по статусу Кашмира

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пакистан обратится в Международный суд ООН и предпримет другие дипломатические шаги в связи с решением властей Индии отменить специальный статус штата Джамму и Кашмир, сообщает пакистанская газета News со ссылкой на правительственные источники.

Ранее президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата. Соответствующий законопроект был представлен в парламент.

Источники сообщили, что пакистанский МИД немедленно обратится за консультацией к экспертам по праву, чтобы затем представить правительству подробный план действий. Как отмечается, в Исламабаде полагают, что действия Нью-Дели нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.