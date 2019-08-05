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РИА Новости

В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСбор грибов в Подмосковье
Сбор грибов в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
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КЕМЕРОВО, 5 авг - РИА Новости. Мужчина и двое его сыновей, пропавшие в лесу в Кемеровской области, найдены живыми, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что полицейские ищут уехавших на мотоцикле в лес за грибами жителей Рудничного района Кемерово: мужчину 1967 года рождения и его двух сыновей 2014 и 2017 годов рождения. Отмечается, что результате поисковой операции пропавшие грибники найдены живыми.
"Сотрудники полиции организовали масштабную поисковую операцию, в результате которой сегодня местонахождение пропавших было установлено. Полицейские вместе с родственниками грибников нашли их в лесу Кемеровского района, недалеко от областного центра", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотоцикл, на котором мужчина с детьми отправился в поездку, сломался, поэтому глава семейства решил остаться на ночлег в лесу.
Подчеркивается, что жизни и здоровью мужчины и детей ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Главное управление МВД России по Кемеровской области выражает благодарность всем, кто участвовал в поисках без вести пропавших.
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