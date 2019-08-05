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РИА Новости
Культура

В киновселенной Marvel может появиться новый персонаж

Вчера, 11:47
1735
© MarvelКрасный Халк (Red Hulk)
Красный Халк (Red Hulk)
© Marvel
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сценарист и продюсер студии Marvel Кристофер Маркус заявил, что в новых фильмах киновселенной может появиться Красный Халк, сообщает metro.co.uk.
"Это отдельная история в комиксах. Если Уильям Херт согласиться стать супергероем, то он вполне сможет превратиться в Красного Халка. Тогда у персонажа есть будущее", - сказал Маркус.
Херт играл в "Мстителях" Таддеуса Росса - генерал-лейтенанта в отставке. Он отвечал за эксперимент, который привел к аварии, превратившей Брюса Бэннера в Халка.
Сценарист добавил, что рассматривал возможность включить Красного Халка в "Мстители: Финал", но передумал.
Поклонники в социальных сетях высказались за его появление в киновселенной Marvel: "Утвердите Красного Халка для Уильяма Херта. Он будет великолепен".
Впервые этот персонаж появился в Marvel Comics в мае 1962 года. Он был врагом зеленого супергероя, а после стал его союзником.
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