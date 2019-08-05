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РИА Новости

Россия осуждает санкции США против главы МИД Ирана Зарифа, заявил Рябков

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Москва осуждает американские санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это беспрецедентная мера давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран, это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал Рябков на брифинге.
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Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСША
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