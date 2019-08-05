Россия осуждает санкции США против главы МИД Ирана Зарифа, заявил Рябков

"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран, это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", - сказал Рябков на брифинге.

Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.