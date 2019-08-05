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РИА Новости

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Вчера, 11:35
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© REUTERS / Eloisa LopezУчастники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
© REUTERS / Eloisa Lopez
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга сообщила, что применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые закидывали камнями сотрудников полиции.
Как говорится в опубликованном заявлении полиции, большая группа протестующих окружила здание полицейского участка в районе Тхиньшуйвай и забрасывала камнями сотрудников полиции, создавая серьезную угрозу всем находящимся в общественном месте.
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"После многочисленных и тщетных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и минимум силы для разгона протестующих возле полицейского участка", - говорится в заявлении.
Полиция призвала всех немедленно покинуть этот район и осудила насилие со стороны протестующих, а также предупредила жильцов близлежащих домов о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении.
Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса.
В Гонконге уже третий месяц не прекращаются массовые акции протеста, в последние две недели они сопровождаются постоянными ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.
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