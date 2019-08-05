Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

ПЕКИН, 5 авг – РИА Новости. Полиция Гонконга сообщила, что применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые закидывали камнями сотрудников полиции.

Как говорится в опубликованном заявлении полиции, большая группа протестующих окружила здание полицейского участка в районе Тхиньшуйвай и забрасывала камнями сотрудников полиции, создавая серьезную угрозу всем находящимся в общественном месте.

"После многочисленных и тщетных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и минимум силы для разгона протестующих возле полицейского участка", - говорится в заявлении.

Полиция призвала всех немедленно покинуть этот район и осудила насилие со стороны протестующих, а также предупредила жильцов близлежащих домов о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении.

Противники законопроекта об экстрадиции утром в понедельник парализовали все транспортное сообщение в Гонконге, в том числе и движение экспрессов в международный аэропорт. После полудня они собрались в семи районах города и начали полномасштабную кампанию несотрудничества. Вместе с протестами также проходит и общегородская забастовка, к которой, как ожидается, присоединятся около 500 тысяч работников из 20 секторов бизнеса.