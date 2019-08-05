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РИА Новости

В Москве к концу недели усилятся дожди

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Мария ДевахинаЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Мария Девахина
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшие кратковременные дожди ожидаются в Москве в течение предстоящей недели, с вечера четверга - усиление дождей, в ночь на пятницу выпадет более 15 миллиметров осадков, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, в столичном регионе всю неделю будет преобладать облачная погода с прояснениями, в области температура в ночные часы - 7-12 градусов, в Москве - 9-11 градусов. Температура днем в понедельник в столице - 14-16 градусов, в последующие дни воздух начнет прогреваться, ожидается небольшое потепление. Во вторник максимальная температура ожидается на уровне 17-19 градусов, а в среду - 18-20 градусов.
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"Восьмого августа характер погоды будет меняться, западный циклон принесет нам новую порцию влаги, потому что если в начале недели нас ожидают местами небольшие кратковременные дожди, то уже значимые дожди соберутся вечером в четверг, и в ночь на пятницу дожди также ожидаются достаточно сильными, может выпасть более 15 миллиметров дождя", - сказала Позднякова.
Она отметила, что норма по осадкам для августа - 77 миллиметров. При этом метеоролог подчеркнула, что пятница будет самым дождливым днем недели, к выходным погода будет улучшаться, дождей станет меньше, появится солнце, воздух прогреется до 20-22 градусов.
"В субботу уже минимальная ночная температура в Москве около 13-15 градусов и дневная 20-22, будет больше солнца, поэтому можно говорить, что в выходные лето сделает первый шаг к тому, чтобы вернуться", - сказала Позднякова.
Синоптик также отметила, что в течение всей недели ожидается ветер, во вторник и среду - 7-12 метров в секунду.
По словам Поздняковой, атмосферное давление всю неделю будет оставаться ниже нормы, самое низкое ожидается в понедельник - 373 миллиметра ртутного столба.
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