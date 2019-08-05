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РИА Новости
Туризм

Власти Грузии сообщили о сокращении числа российских туристов

Вчера, 11:46
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© Depositphotos / gregoryleeГород Тбилиси, Грузия
Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
ТБИЛИСИ, 5 авг – РИА Новости. Число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
По ее словам, в июле 2018 года страну посетили более 169 тысяч визитеров из России, а в июле 2019 - около 159 тысяч.
Квривишвили добавила, что число путешественников, прибывших в Грузию воздушным путем, в июле уменьшилось на 48,8%, зато на 7% выросло количество визитов по сухопутным маршрутам.
"Несмотря на создавшуюся ситуацию, ясно, что у российских туристов есть желание посещать Грузию. Мы ожидали, что июль будет рекордным, и туристический поток возрастет, однако по независимым от нас причинам этого не произошло. Мы постарались свести ущерб до минимума и сохраняем позитивный настрой",- заявила она.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Документ содержал рекомендации туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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