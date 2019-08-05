В Иркутске главе транспортной компании предъявили обвинение после ДТП

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение руководителю транспортной организации, чей автобус попал в ДТП в Иркутске, в котором погибли два человека, сообщается в понедельник на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в четверг утром в Иркутске на плотине ГЭС столкнулись маршрутный автобус №99 и автомобиль Kia. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли 31-летняя водитель Kia и 26-летняя пассажирка автобуса. Шесть человек, включая водителя маршрутки, госпитализированы.
"Предъявлено обвинение 57-летнему директору транспортной организации в совершении преступления... (по статье - ред.) "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"... В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.