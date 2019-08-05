Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T11:12Z
https://ria.ru/20190805/1557170447.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149456/43/1494564376_0:120:5760:3360_1036x0_80_0_0_ea71c912b33e34613a76913074a32768.jpg
РИА Новости

Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые

Вчера, 11:12
15143
© Fotolia / Ingo BartussekБабушка готовит на кухне
Бабушка готовит на кухне
© Fotolia / Ingo Bartussek
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Объединение результатов нескольких десятков наблюдений за здоровьем пожилых людей показало, что преклонный возраст далеко не всегда ведет к развитию старческой хрупкости. Она не зависит от возраста и представляет собой отдельную болезнь, пишут ученые в журнале JAMA Network Open.

"С одной стороны, наше исследование показывает, что пожилые люди очень часто становятся жертвами старческой дряхлости и что эта проблема охватывает все страны мира. С другой стороны, с ней можно бороться, используя белковые пищевые добавки и упражнения, повышающие силу мышц", — заявил Ричард Офори-Асенсо (Richard Ofori-Asenso) из университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки являются фактически бессмертными с точки зрения биологии – они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания, и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения, что предположительно снижает шансы на развитие рака.
Зачем клетки это делают? Как сегодня считают ученые, подобным путем клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки. Дряхление тела, в свою очередь – побочный эффект от этого процесса, связанный с накоплением "престарелых" клеток в органах.
Болезнь Альцгеймера
11 ноября 2018, 08:00
Лень разума: ученые на пороге создания лекарства от главной болезни века
По этой причине, как отмечает Офори-Асенсо, многие медики и биологи считают, что старческая хрупкость и общее одряхление организма представляют собой "естественное" и неизбежное последствие наступления старости, избежать которого нельзя.
Недавно его команда обнаружила, что это далеко не всегда так, наблюдая за жизнью примерно 50 тысяч людей, живущих в двух десятках разных стран мира. Оказалось, что примерно каждый третий пожилой человек, страдавший от старческой хрупкости, внезапно выздоровел и вернулся в условно нормальное состояние за три года наблюдений, а еще четверть из них избавилась от всех признаков недомогания.
Это открытие заставило медиков более детально изучить этот феномен, используя данные и результаты исследований, проведенных среди всех возрастных групп пенсионеров в более широком перечне государств. В общей сложности, Офори-Асенсо и его коллеги проследили за судьбой более 120 тысяч пенсионеров из самых разных социальных и экономических категорий.
На этот раз медиков интересовало не то, как часто они избавлялись от старческой хрупкости, а обратный процесс – как часто пожилые люди заполучали ее и от чего зависела вероятность приобретения подобных проблем со здоровьем.
Как оказалось, она поражала их достаточно часто – ежегодно каждый двадцатый пенсионер, чей возраст превышает 60 лет, становится жертвой одряхления. Что интересно, эти проблемы чаще поражали женщин, чем мужчин – для них эта вероятность была почти в два раза выше. Это может быть связано как с различиями в средней продолжительности жизни, так и с другими факторами.
В частности, сильнее всего на вероятность развития подобных проблем со здоровьем влиял не возраст, а уровень физической активности и различные хронические болезни, такие как диабет, гипертония и прочие проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Так художник представил себе генетическую программу, управляющую старением мозга
28 ноября 2018, 15:55
Ученый из России рассказал, как можно создать "таблетку от старости"
Вдобавок, старческая хрупкость гораздо реже развивалась среди жителей развитых стран и людей с высоким уровнем образования и доходов, что говорит о том, что ее действительно можно предотвратить или хотя бы затормозить.
По этой причине Офори-Асенсо и его коллеги предлагают здравоохранительным ведомствам всех стран мира сосредоточить усилия не только на тех пожилых людях, которые уже страдают от одряхления, но и на здоровых пенсионерах, еще не ставших его жертвами. Упражнения, правильная диета и пропаганда здорового образа жизни, как надеются медики, помогут им прожить дольше, что замедлит процесс "глобального" старения всей планеты в целом.
7053157
Обсудить 0
ПенсионерыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаАвстралияРИА Наука
Рекомендуем
Ученый с моделью ДНК в пробирке
Российские биологи заметно ускорили поиски "генов долголетия"
РИА
Новости
Сонливость на работе
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Опасный человек
Гормональный сдвиг. Почему натестостероненный мужчина себе не хозяин
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Лента
новостей
Город цивилизации майя Коба
Города майя вели "тотальную войну" друг против друга, выяснили ученые
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Галерея современного искусства Tate Modern в Лондоне
Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Российские рубли
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
Банковские карты
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Кибербезопасность
Эксперты указали на опасность писем с предложениями отписаться от рассылок
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Британия хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Фотография, опубликованная пользователем rhiannatxylor в Twitter
Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния