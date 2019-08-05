Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Объединение результатов нескольких десятков наблюдений за здоровьем пожилых людей показало, что преклонный возраст далеко не всегда ведет к развитию старческой хрупкости. Она не зависит от возраста и представляет собой отдельную болезнь, пишут ученые в журнале . Объединение результатов нескольких десятков наблюдений за здоровьем пожилых людей показало, что преклонный возраст далеко не всегда ведет к развитию старческой хрупкости. Она не зависит от возраста и представляет собой отдельную болезнь, пишут ученые в журнале JAMA Network Open.

"С одной стороны, наше исследование показывает, что пожилые люди очень часто становятся жертвами старческой дряхлости и что эта проблема охватывает все страны мира. С другой стороны, с ней можно бороться, используя белковые пищевые добавки и упражнения, повышающие силу мышц", — заявил Ричард Офори-Асенсо (Richard Ofori-Asenso) из университета Монаша в Мельбурне (Австралия).

Клетки зародыша и эмбриональные стволовые клетки являются фактически бессмертными с точки зрения биологии – они могут жить практически неограниченно долго в адекватной среде обитания, и делиться неограниченное число раз. В противоположность этому, клетки тела взрослого человека постепенно теряют способность делиться через 40-50 циклов деления, вступая в фазу старения, что предположительно снижает шансы на развитие рака.

Зачем клетки это делают? Как сегодня считают ученые, подобным путем клетки защищают себя и организм в целом от развития рака, прекращая деление в то время, когда вероятность развития мутаций в их геноме достигнет некоторой критической отметки. Дряхление тела, в свою очередь – побочный эффект от этого процесса, связанный с накоплением "престарелых" клеток в органах.

По этой причине, как отмечает Офори-Асенсо, многие медики и биологи считают, что старческая хрупкость и общее одряхление организма представляют собой "естественное" и неизбежное последствие наступления старости, избежать которого нельзя.

Недавно его команда обнаружила, что это далеко не всегда так, наблюдая за жизнью примерно 50 тысяч людей, живущих в двух десятках разных стран мира. Оказалось, что примерно каждый третий пожилой человек, страдавший от старческой хрупкости, внезапно выздоровел и вернулся в условно нормальное состояние за три года наблюдений, а еще четверть из них избавилась от всех признаков недомогания.

Это открытие заставило медиков более детально изучить этот феномен, используя данные и результаты исследований, проведенных среди всех возрастных групп пенсионеров в более широком перечне государств. В общей сложности, Офори-Асенсо и его коллеги проследили за судьбой более 120 тысяч пенсионеров из самых разных социальных и экономических категорий.

На этот раз медиков интересовало не то, как часто они избавлялись от старческой хрупкости, а обратный процесс – как часто пожилые люди заполучали ее и от чего зависела вероятность приобретения подобных проблем со здоровьем.

Как оказалось, она поражала их достаточно часто – ежегодно каждый двадцатый пенсионер, чей возраст превышает 60 лет, становится жертвой одряхления. Что интересно, эти проблемы чаще поражали женщин, чем мужчин – для них эта вероятность была почти в два раза выше. Это может быть связано как с различиями в средней продолжительности жизни, так и с другими факторами.

В частности, сильнее всего на вероятность развития подобных проблем со здоровьем влиял не возраст, а уровень физической активности и различные хронические болезни, такие как диабет, гипертония и прочие проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Вдобавок, старческая хрупкость гораздо реже развивалась среди жителей развитых стран и людей с высоким уровнем образования и доходов, что говорит о том, что ее действительно можно предотвратить или хотя бы затормозить.