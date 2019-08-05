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РИА Новости

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

Вчера, 11:09
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", - сказал Рябков на брифинге.
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Военный эксперт назвал главную причину выхода США из ДРМСДСША уведомили Россию, что их решение выйти из ДРМСД окончательно, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik назвал обвинения США в адрес России в якобы несоблюдении договора "информационным прикрытием".
"Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его (договора - ред.) сохранения. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно. Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД", - отметил Рябков, добавив, что Москва неоднократно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДСергей РябковСШАВ мире
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