Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", - сказал Рябков на брифинге.

"Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его (договора - ред.) сохранения. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно. Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД", - отметил Рябков, добавив, что Москва неоднократно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор.