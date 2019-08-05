Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

66.ru музыкант рассказал, что после концерта в сообщества группы в соцсетях пришло много новых подписчиков, которые сразу же начали писать оскорбительные комментарии. В частности, артиста обвинили в том, что 3 августа он выступал на фестивале, но не участвовал в несанкционированных акциях в Москве. В беседе с порталоммузыкант рассказал, что после концерта в сообщества группы в соцсетях пришло много новых подписчиков, которые сразу же начали писать оскорбительные комментарии. В частности, артиста обвинили в том, что 3 августа он выступал на фестивале, но не участвовал в несанкционированных акциях в Москве.

"На самом деле, это интернет-террор. Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения", — отметил Шахрин.

Как подчеркнул артист, происходившее в столице — сугубо "московская история", к которой он как екатеринбуржец не имеет отношения. Кроме того, он признался, что организаторы несанкционированных митингов ему "несимпатичны".

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре российской столицы состоялся митинг, который не был согласован с мэрией. По информации МВД, в акции приняли участие около полутора тысяч человек, порядка 600 из них были задержаны за различные правонарушения.