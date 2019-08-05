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РИА Новости

Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыступление группы "Чайф" на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Выступление группы "Чайф" на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
В беседе с порталом 66.ru музыкант рассказал, что после концерта в сообщества группы в соцсетях пришло много новых подписчиков, которые сразу же начали писать оскорбительные комментарии. В частности, артиста обвинили в том, что 3 августа он выступал на фестивале, но не участвовал в несанкционированных акциях в Москве.

"На самом деле, это интернет-террор. Эти люди — борцы за демократию и свободу слова? Но свобода слова — это разные мнения", — отметил Шахрин.

Как подчеркнул артист, происходившее в столице — сугубо "московская история", к которой он как екатеринбуржец не имеет отношения. Кроме того, он признался, что организаторы несанкционированных митингов ему "несимпатичны".

Незаконная акция в Москве

В субботу в центре российской столицы состоялся митинг, который не был согласован с мэрией. По информации МВД, в акции приняли участие около полутора тысяч человек, порядка 600 из них были задержаны за различные правонарушения.
Так, один из участников оказал сопротивление бойцу Росгвардии, которого позднее госпитализировали с вывихом плеча. Он до сих пор находится в больнице.
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646194162661
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Общество
Популярные комментарии
В сети больше половины это "братья из незалэжной", они не дотянутся
5 августа, 11:32
Andrew t
107210121
между печеньками от госдепа и деньгами за концерт он выбрал второе)
5 августа, 12:00
d.denisbds71 .
502000141
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