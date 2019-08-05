Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:53Z
https://ria.ru/20190805/1557169962.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

Вчера, 10:53
173
© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия ­– девять, Хама – пять, Алеппо – три, Идлиб – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – один", - говорится в бюллетене.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
4 августа, 17:30
Эрдоган объявил о планах начать новую операцию в Сирии
В течение суток подписаны четыре соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 18 500 человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 547. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
000010
Обсудить 0
Война в СирииСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы в долине Бекаа в Ливане
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил о планах начать новую операцию в Сирии
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
Турция предупредила о возможности новой гуманитарной катастрофы в Идлибе
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Лента
новостей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений перемирия в Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
В Гонконге некоторые демонстранты размахивают американскими флагами
Вид Земли с МКС
СМИ: Япония создает военно-космическое подразделение
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В результате взрыва в Афганистане три человека погибли, 24 пострадали
Украинские военные
В ДНР обвинили ВСУ в двух нарушениях перемирия за сутки
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Власти Амурской области оценили предварительный ущерб от паводка
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
В Ливии число погибших при ударах ВВС Хафтара выросло до 42 человек
Ситуация в Сирии
Российские военные зафиксировали 20 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации
Машины Скорой помощи в Сирии
В результате обстрела боевиков пострадали четверо сирийских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
09:09На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 15 тысяч гектаров леса
09:08В США нашли подлодку, пропавшую почти 80 лет назад
Лента новостейМолния