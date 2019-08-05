Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия ­– девять, Хама – пять, Алеппо – три, Идлиб – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – один", - говорится в бюллетене.