Россия за сутки зафиксировала 20 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 20 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – девять, Хама – пять, Алеппо – три, Идлиб – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – один", - говорится в бюллетене.
4 августа, 17:30Эрдоган объявил о планах начать новую операцию в Сирии
В течение суток подписаны четыре соглашения о переходе территории под контроль легитимного правительства Сирии. К режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, общей численностью населения 18 500 человек. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 547. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.