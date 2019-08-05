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РИА Новости
Культура

Фильм "Форсаж: Хоббс и Шоу" возглавил российский прокат в выходные

Вчера, 10:53
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© Предоставлено UPI РоссияКадр из фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Кадр из фильма Форсаж: Хоббс и Шоу
© Предоставлено UPI Россия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Боевик Дэвида Литча "Форсаж: Хоббс и Шоу" возглавил российский прокат в первые выходные, кассовые сборы фильма составили 546,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Герои последних частей франшизы "Форсаж" Люк Хоббс и Декард Шоу объединяют свои усилия в борьбе с опасным злодеем, получившим контроль над биологическим оружием, которое может навсегда изменить человечество. Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон ("Второй шанс", "Сокровище Амазонки"), Джейсон Стэйтем ("Перевозчик", "Карты, деньги, два ствола"), Идрис Эльба ("Тор: Рагнарек", "Безродные звери"), Ванесса Кирби ("Бойфренд из будущего", "Миссия невыполнима: Последствия") и другие.
Лидер прошлой недели, американский фильм Джона Фавро "Король лев" занял второе место, собрав более 251 миллиона рублей, общая сумма сборов за три недели - более 2,5 миллиарда рублей.
На третьем месте еще одна новинка проката - украинский анимационный фильм Олега Маламужа "Руслан и Людмила: Перезагрузка", картина собрала в первый уикенд 16,8 миллиона рублей.
Фильм Джона Уоттса "Человек-паук. Вдали от дома" - на четвертой строчке, сборы картины за выходные составили более 16 миллионов рублей, за пять недель проката сумма превысила 1,35 миллиарда рублей.
Замыкает пятерку лидеров французский триллер Жан-Франсуа Рише "Видок: Охотник на призраков" с Венсаном Касселем в главной роли, собравший за выходные восемь миллионов рублей (общие сборы за две недели - 40 миллионов рублей).
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