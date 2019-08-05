"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" оставляет отмененными часть рейсов в лондонский Хитроу в понедельник и вторник, несмотря на отмену забастовки персонала аэропорта, пассажиры этих рейсов будут перевезены через аэропорт Гатвик, сообщается на сайте перевозчика.

Профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта, в воскресенье сообщил, что сотрудники аэропорта Хитроу отменили забастовку, запланированную на понедельник, 5 августа, продолжая переговоры с руководством. При этом планы по акции протеста, запланированной на вторник, пока остаются в силе.

"В связи с информацией, полученной от аэропортовых властей Хитроу об отмене 5 августа 2019 года забастовки персонала, а также в связи с запланированной на 6 августа забастовкой "Аэрофлот" напоминает об изменении в расписании. 5 и 6 августа отменены рейсы SU2582/SU2583 в/из Хитроу", - говорится в сообщении российской авиакомпании.

Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик.

"Пассажирам следует помнить, что в связи с забастовкой 6 августа ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропорта Хитроу. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Лондона 6 августа, прибывать на регистрацию заблаговременно – не менее чем за четыре часа до вылета", - говорится в сообщении.

Персонал аэропорта Хитроу недоволен тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась это делать. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта. В частности, зарплата главы Хитроу Джона Холланда-Кеи за прошлый год выросла на 103% и составила 4,2 миллиона фунтов стерлингов в год.