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РИА Новости

"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу

Вчера, 10:46
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CC0 / LadyDisdain / Лондонский аэропорт Хитроу
Лондонский аэропорт Хитроу
CC0 / LadyDisdain /
Лондонский аэропорт Хитроу . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" оставляет отмененными часть рейсов в лондонский Хитроу в понедельник и вторник, несмотря на отмену забастовки персонала аэропорта, пассажиры этих рейсов будут перевезены через аэропорт Гатвик, сообщается на сайте перевозчика.
Профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта, в воскресенье сообщил, что сотрудники аэропорта Хитроу отменили забастовку, запланированную на понедельник, 5 августа, продолжая переговоры с руководством. При этом планы по акции протеста, запланированной на вторник, пока остаются в силе.
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"В связи с информацией, полученной от аэропортовых властей Хитроу об отмене 5 августа 2019 года забастовки персонала, а также в связи с запланированной на 6 августа забастовкой "Аэрофлот" напоминает об изменении в расписании. 5 и 6 августа отменены рейсы SU2582/SU2583 в/из Хитроу", - говорится в сообщении российской авиакомпании.
Пассажиры отмененных рейсов будут перевезены рейсами SU2696/2697 в/из аэропорта Гатвик.
"Пассажирам следует помнить, что в связи с забастовкой 6 августа ожидается значительное скопление пассажиров на пунктах контроля службы безопасности в зоне вылета аэропорта Хитроу. Время прохождения предполетного досмотра может быть существенно увеличено. "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Лондона 6 августа, прибывать на регистрацию заблаговременно – не менее чем за четыре часа до вылета", - говорится в сообщении.
Персонал аэропорта Хитроу недоволен тем, что труд выполняющих одну и ту же работу сотрудников оплачивается по-разному. Долгое время профсоюзы требовали повысить уровень оплаты труда и выровнять его, однако администрация отказывалась это делать. Также раздражение профсоюза вызвало значительное повышение зарплат руководителям аэропорта. В частности, зарплата главы Хитроу Джона Холланда-Кеи за прошлый год выросла на 103% и составила 4,2 миллиона фунтов стерлингов в год.
Ранее аэропорт объявил об отмене 177 рейсов в понедельник, а также предупредил пассажиров о возможных отменах рейсов в понедельник и вторник.
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