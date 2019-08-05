СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказала она.
Сейчас по этому делу под стражу заключены пять человек, плюс еще одному вменяют только нападение на представителя власти. О задержании еще трех фигурантов: Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова – СК РФ объявил накануне. Задержанным уже предъявлены обвинения.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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