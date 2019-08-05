Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-05T10:54Z
https://ria.ru/20190805/1557169714.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155693/50/1556935095_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_52fb3a98b9a635adbb7ad5141af7ef92.jpg
РИА Новости

СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве

Вчера, 10:45
2692
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Ходатайства об избрании меры пресечения поступили в суд", - сказала она.
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
4 августа, 17:36
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Сейчас по этому делу под стражу заключены пять человек, плюс еще одному вменяют только нападение на представителя власти. О задержании еще трех фигурантов: Даниила Конона, Сергея Абаничева и Владислава Барабанова – СК РФ объявил накануне. Задержанным уже предъявлены обвинения.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
4 августа, 08:00
Свобода победила протест. Что произошло в Москве
50101517
Обсудить 2
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники полиции обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
РИА
Новости
Монеты номиналом 50 копеек
Эксперты предупредили о возможной технической рецессии в экономике России
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Лидер партии Зеленского рассказал о новых способах возвращения Донбасса
Ажурная поясная пряжка
В древнем могильнике в Красноярском крае нашли почти две тысячи артефактов
Лента
новостей
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. 5 августа 2019
Индия привела войска в состояние повышенной готовности
Выступление группы Чайф на фестивале Шашлык Live в парке Горького
Лидер группы "Чайф" пожаловался на травлю в Сети
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Певец Вилли Токарев
Стала известна причина смерти Вилли Токарева
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Российские военные на конкурсе "Танковый биатлон" побили рекорд 2017 года
Исламабад, Пакистан
Пакистан ответит на отмену Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
Поставки российского угля на Украину сократились на 85 процентов, пишут СМИ
Лондонский аэропорт Хитроу
"Аэрофлот" оставил в силе отмену рейсов в лондонский Хитроу
Врач в медицинской маске
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
Бухта города Балаклавы в Крыму
Как в России отреагировали на заявление Помпео о "возврате" Крыма
Здание Министерства иностранных дел России
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01КПРФ проведет согласованную акцию в связи с выборами Мосгордуму
09:59Испанские фермеры рассказали о проблемах из-за российского продэмбарго
09:58В Госдуму внесли законопроект, направленный на поддержку судостроения
09:53Роухани заявил, что война с Ираном была бы "матерью всех войн"
09:50В партии Зеленского призвали создать фонд допфинансирования депутатов Рады
09:48Экс-глава отдела приставов в Югре "замяла" 200 дел, чтобы меньше работать
09:47В ГИБДД опровергли гибель седьмого человека в ДТП в Рязанской области
09:45Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:38В Магадане несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного дождя
09:33Экс-главу аэропорта Якутска посадили за взятки "на благородные цели"
09:33Итальянские фермеры рассказали о последствиях от российского продэмбарго
09:25АвтоВАЗ сообщил о росте продаж в России с начала года
09:21Глава Приамурья поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
09:17Под Таманью два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
09:17Эксперт оценил ежегодные потери Франции из-за российского продэмбарго
09:16Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат в командировках
09:14В Ачинске открыли пункт приема для пострадавших после ЧП на военном складе
09:12Около 16 тысяч человек эвакуировали после взрывов на складе под Ачинском
09:11Дело о гибели Стенина предварительно квалифицировали как убийство
09:10Ил-76 совершил разведку над местом пожара на арсенале под Ачинском
Лента новостейМолния