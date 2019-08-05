Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла на 16,9%

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка составила 52,7 миллиарда рублей, что на 9,7% больше в годовом выражении. Основным фактором увеличения выручки является рост цен на электроэнергию в первой ценовой зоне и на реализацию мощности в сегменте договоров о предоставлении мощности. Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 28,1%, до 16,9 миллиарда рублей.